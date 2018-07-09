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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 5:24 09.07.2018 - 05:24

Дамаск. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Специалисты лаборатории национального музея Дамаска приступили к восстановлению спасенных от ИГ (запрещена в РФ) скульптур из древней Пальмиры, помощь в этом им оказывают российские специалисты.

"Работа очень сложная. Террористы разбили скульптуры на множество кусков, и мы собираем их буквально по крупицам. Нас консультируют специалисты из государственного музея имени Пушкина в Москве. Они дают советы по восстановлению мозаики и мелких деталей культурных ценностей. Это очень важная помощь", - сообщил директор лаборатории национального музея Дамаска Мухаммед Халид Асаад.

Деньги на восстановление спасенных скульптур были выделены сирийским правительством. После реставрации экспонаты покажут публике. Сам музей, не действовавший во время войны, планируется открыть через два месяца.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

гс

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