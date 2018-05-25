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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 20:58 25.05.2018 - 20:58

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В американском штате Небраска задержан грузовик, перевозивший более 50 кг наркотика фентанил, сообщает в пятницу газета "Вашингтон пост".

В сообщении отмечается, что задержанный патрулем груз эквивалентен примерно 26 млн смертельных доз вещества, так как, согласно данным Управления США по борьбе с наркотиками, даже 2 миллиграмма могут быть фатальны для человека.

Это крупнейшая задержанная партия фентанила в истории штата и одна из крупнейших в США, сообщили правоохранительные органы.

Фентанил относится к опиоидным анальгетикам и используется в медицинских целях как сильное болеутоляющее. Как отмечает издание, задержанный наркотик в 50-100 раз сильнее морфина и в 30-50 раз сильнее героина.

бф ар

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