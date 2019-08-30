Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 21:09

Нью-Йорк (ООН). 30 августа. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН высокого уровня, которые состоятся в ходе министерской недели 74-сессии Генассамблеи ООН, сообщил зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Есть несколько мероприятий, которые мы предполагаем провести, и они связаны с региональным сотрудничеством. Я думаю, мы можем ожидать участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в некоторых встречах Совета Безопасности", - сказал он на брифинге в штаб-квартире ООН.

В сентябре Россия займет кресло председателя СБ ООН.

***/ 1йф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!