Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 10:18

Дели. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Индии объявили, что с 20 апреля снимут ряд ограничений в сельской местности, чтобы оказать поддержку жителям этих районов на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщают индийские СМИ.

В частности, в этих районах будет разрешено возобновить производство и вновь заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Кроме того, снимут ограничения на строительство, будет разрешена транспортировка товаров внутри страны.

В МВД Индии указали, что возобновление деятельности во всех этих сферах должно проходить при соблюдении наиболее строгих санитарных норм.

Накануне премьер Индии Нарендра Моди объявил о продлении до 3 мая ограничений на передвижение жителей по всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Индии режим самоизоляции действует с 25 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 14 апреля, затем он был продлен до 3 мая. С начала вспышки в Индии зарегистрировано более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 400 человек скончались.

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