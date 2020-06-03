Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 17:11

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Немецком союзе туриндустрии (DRV) рады отмене предупреждений для поездок в ЕС, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь союза Керстин Хайнен.

"Это хороший день для туриндустрии. С 15 июня будут послабления касательно туризма и люди смогут сами решать, проводить им отпуск в Германии или в какой-либо другой европейской стране", - сказала она. Она полагает, что власти ФРГ будут смотреть отдельно на ситуацию в каждой из европейских стран и оценивать ее сообразно статистике по коронавирусу. В целом решение означает, что многие граждане Германии, как обычно, смогут направиться в отпуск на Средиземное море, а туристические фирмы - возобновить работу.

"Собственно, теперь отпуску в Европе ничего не препятствует", - сказала Хайнен.

Как сообщил ранее в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.

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