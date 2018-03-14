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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:20 14.03.2018 - 10:20

Москва/Берлин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Немецкий футбольный союз против идеи бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России, заявил президент организации Райнхард Гриндель.

"Немецкий футбольный союз опирается на диалог, а не бойкот. Бойкоты ничего не меняют. Олимпийские игры в Южной Корее показали, как спорт может объединять людей", - цитирует слова Р.Гринделя Bild.

Ранее британское правительство заявило, что за отравлением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом отмечалось, что турнир в России могут бойкотировать чиновники и официальные лица Великобритании.

В МИД РФ заявили, что отравление в Британии С.Скрипаля стало поводом для развертывания полномасштабной кампании с целью дискредитации РФ и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ по футболу, Москва считает, что подобные провокационные вбросы наносят удар по мировому спорту.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил мнение, что обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не должны сказаться на проведении в России чемпионата мира по футболу.

"Совсем недавно они говорили, что спорт вне политики, а сейчас опять лезут. Если откажутся Англия, вслед за ними Польша, Япония, Австралия - слабее от этого ЧМ не станет, их места, вероятно, займут те, кто заняли в подгруппах вторые места", - сказал Н.Симонян "Интерфаксу" в понедельник.

Он также отметил, что отказ от участия в ЧМ может грозить отказавшейся стране пропуском следующего чемпионата.

1дк ри яч

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