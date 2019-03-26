Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 12:13

Берлин. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В нескольких городских администрациях в ФРГ во вторник провели эвакуацию людей в связи с получением писем с угрозами, сообщает онлайн-портал немецкого журнала "Фокус" со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, эвакуация была проведена в Аугсбурге (Бавария), Кайзерслаутерне (земля Рейнланд-Пфальц), Хемнице (земля Саксония), Гёттингене (земля Нижняя Саксония), Нойнкирхене (земля Саар), Рендсбурге (земля Шлезвиг-Гольштейн).

"Фокус" отмечает, что в ночь на вторник на электронную почту в администрациях этих городов пришли письма с угрозами.

"Около 1:30 (3:30 мск - ИФ) в администрацию поступило письмо с угрозой. Примерно в 8:00 (10:00 мск - ИФ) оно было обнаружено нашим сотрудником", - сказал "Фокусу" представитель администрации Кайзерслаутерна.

Силы специального назначения вместе с собаками-ищейками сразу прибыли на место событий.

Прилегающие территории оцепили. Однако поздее никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Полиции пока не удалось установить, кто отправил письма с угрозами в администрации городов.

1кю аю

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