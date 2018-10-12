Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 17:17 12.10.2018 - 17:17

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Силы ополчения Нигерии вызволили из плена террористической группировки "Боко Харам" (запрещена в РФ) более 800 детей, сообщает в пятницу "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

По оценкам ЮНИСЕФ, в городе Майдугури на северо-востоке страны, который считается эпицентром активности "Боко Харам", находятся около 1,5 тыс. детей, оставшихся без родителей.

АП напоминает, что "Боко Харам" продолжает осуществлять вылазки в районе озера Чад. Террористы часто похищают группы детей, чтобы помешать их воспитанию в школах. Также известны случаи, когда в "Боко Харам" использовали детей в качестве смертников.

1бф аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер