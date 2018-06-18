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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 9:59 18.06.2018 - 09:59

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере один человек погиб в результате наезда микроавтобуса на людей возле кампуса музыкального фестиваля "Пинк-поп" в Нидерландах, передают в понедельник западные СМИ.

Еще три человека получили ранения.

Инцидент произошел в 4.00 по местному времени (5.00 мск) в общине Ландграф на границе с Германией. Водитель въехал в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия.

"Микроавтобус до сих пор ищет полиция", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" местными правоохранительными органами.

По факту произошедшего проводится расследование. Был ли наезд транспортного средства несчастным случаем или умышленным преступлением, пока неизвестно.

Музыкальный фестиваль рок-музыки "Пинк-поп" проводится в Нидерландах в течение нескольких дней ежегодно. В этом году на нем присутствовали такие известные группы, как Pearl Jam и Foo Fighters.

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