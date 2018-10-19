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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 14:07 19.10.2018 - 14:07

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Нидерландские власти выдали первый паспорт, в котором указан "нейтральный" пол владельца, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Леоне Зекерс, 57 лет, получила пасспорт, в котором пол указан как "X", вместо "M" для мужчин и "V" для женщин", - говорится в сообщении Би-би-си.

Телеканал отметил, что в 2001 году Л.Зекерс сделал операцию по смене пола с мужского на женский, однако сейчас идентифицирует себя как человек среднего пола.

Ранее от Л.Зекерс в суд поступило обращение с требованием разрешить официальную регистрацию лиц "нейтральной" половой принадлежности, этот процесс был выигран, отмечает Би-би-си.

1ла ар

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