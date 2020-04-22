Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 19:53

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Число зарегистрированных в Нидерландах случаев заболевания новым типом коронавируса выросло до 34,8 тыс., сообщают европейские СМИ.

За минувшие сутки в стране заболело еще 708 человек.

Кроме того, в Нидерландах зафиксировано еще 138 новых летальных исходов. Таким образом, с начала вспышки скончалось около 4 тыс. человек.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что начальные школы в стране вновь откроют свои двери 11 мая. Детям также будет разрешено заниматься в спортивных секциях. Позже власти страны планируют возобновить работу и средних школ.

Однако все остальные ограничения из-за коронавирусной инфекции продолжат действовать в Нидерландах до 20 мая. До этого времени, в частности, будут закрыты бары, рестораны и парикмахерские.

Запрет на массовые общественные мероприятия продлен в стране до сентября.

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