Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Число зарегистрированных в Нидерландах случаев заболевания новым типом коронавируса выросло до 34,8 тыс., сообщают европейские СМИ.
За минувшие сутки в стране заболело еще 708 человек.
Кроме того, в Нидерландах зафиксировано еще 138 новых летальных исходов. Таким образом, с начала вспышки скончалось около 4 тыс. человек.
Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что начальные школы в стране вновь откроют свои двери 11 мая. Детям также будет разрешено заниматься в спортивных секциях. Позже власти страны планируют возобновить работу и средних школ.
Однако все остальные ограничения из-за коронавирусной инфекции продолжат действовать в Нидерландах до 20 мая. До этого времени, в частности, будут закрыты бары, рестораны и парикмахерские.
Запрет на массовые общественные мероприятия продлен в стране до сентября.
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