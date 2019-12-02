(расширенная версия, добавлены 6-8 абзацы)

Берлин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.

"Согласно сообщениям в СМИ, господин Цемах уже вернулся на свое место жительства на востоке Украины... Государственная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно позволила господину Цемаху покинуть свою территорию и отказалась выполнить запрос Нидерландов, несмотря на то, что в рамках Европейской конвенции о выдаче, она была обязана это сделать", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура Нидерландов отметила, что она рассматривает Цемаха как подозреваемого по делу об MH17. Решение, будут ли его преследовать в Нидерландах в судебном порядке, еще не принято, поскольку для такого шага необходимо собрать больше доказательств.

Цемаха уже допрашивали, пока он находился под арестом в Киеве. Затем Украина передала его России, проигнорировав призывы Нидерландов не делать этого.

По данным нидерландской прокуратуры, Нидерланды направили России запрос об экстрадиции Цемаха, и, поскольку он не является гражданином РФ, а является гражданином Украины, препятствий для его экстрадиции не было.

"Российская Федерация не экстрадирует своих граждан, но господин Цемах - гражданин Украины, поэтому препятствий для его экстрадиции не было. Прокуратура получила подтверждение, что Россия получила запрос об аресте Цемаха еще до того, как самолет с заключенными приземлился в Москве", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что запрос об аресте Цемаха также передали по дипломатическим и политическим каналам, и Нидерланды призывали Россию к полному и оперативному взаимодействию. "Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подчеркивал срочность запроса и в письменной форме, и во время личной встречи со своим российским коллегой господином (Сергеем - ИФ) Лавровым", - говорится в заявлении прокуратуры.

Тем не менее, 19 ноября 2019 года прокуратура Нидерландов получила уведомление от российских властей о том, что запрос не может быть выполнен, поскольку у России нет информации о местонахождении Цемаха.

Ранее он считался ключевым свидетелем по этому делу.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги.

1эф во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!