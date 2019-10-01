Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 12:24

Амстердам. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч голландских фермеров выехали рано утром на тракторах на акцию протеста, которая пройдет во второй половине дня в Гааге, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Мы не издеваемся над животными и не наносим вред окружающей среде, мы привержены своему делу", - заявили организаторы протеста. Их цель - выступить против "негативного имиджа" сельского хозяйства в Нидерландах.

Однако идею проведения демонстрации поддержали не все. Так, голландская автомобильная ассоциация, ANWB, назвала прошедшее утро вторника "самым оживленным утренним часом пиком за всю историю страны": пробки растянулись в общей сложности на 1 тыс. километров, в них, по мнению автолюбителей, виноваты, прежде всего, протестующие трактористы, а также плохая погода и аварии.

Организаторы заявили, что в демонстрации в Гааге примут участие не менее 10 тысяч фермеров. Однако лишь 75 из них разрешено припарковать свои рабочие транспортные средства на поле Маливелд в центре города.

Ожидается, что к фермерам обратится министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен.

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