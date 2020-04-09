Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 13:19

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Корнелия Рас из Нидерландов, которой 107 лет, стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавируса COVID-19, сообщает в четверг нидерландская пресса со ссылкой на представителя ВОЗ.

По данным СМИ, она проходила лечение в больнице с середины марта после того, как заразилась во время церковной службы. В понедельник она была выписана.

Представитель ВОЗ отметил, что пока организация не получала каких-либо данных о более пожилых вылечившихся пациентах.

Ранее сообщалось о выздоровлении 104-летнего мужчины из американского штата Орегон. Из Нидерландов поступали данные о выздоровлении людей в возрасте 103, 101 и 100 лет.

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