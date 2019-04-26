Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 13:00

Пекин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил надежду, что Россия сможет использовать свои хорошие отношения с Турцией в целях урегулирования кипрской проблемы.

"Мы знаем, что у вас отличные отношения с Турцией. Нас они не беспокоят. Мы надеемся, что вы окажете какое-то влияние на своего партнера с целью скорейшего решения кипрской проблемы", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным "на полях" форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Президент Кипра выразил В.Путину благодарность за позицию Москвы по этому вопросу.

"По принципиальным вопросам мы остаемся преданными друзьями России. Это касается нашей позиции в рамках ЕС и в рамках других международных структур", - заверил он своего российского коллегу.

"Признательны также и за те системы вооружения, которые вы нам поставили, разумеется, в оборонных целях", - добавил Н.Анастасиадис.

1ба ав

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