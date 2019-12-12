Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 7:46

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Спасатели в Новой Зеландии планируют в пятницу отправиться на вулканический остров, чтобы вывезти с него тела погибших в результате извержения вулкана, сообщает агентство Associated Press.

Из-за активности вулкана операция по эвакуации ранее была приостановлена.

В настоящее время подтверждено, что погибли восемь человек, более 10 получили серьезные ожоги. Еще восемь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести и погибшими.

Ранее на этой неделе произошло извержение на вулканическом острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире. В момент извержения вулкана на острове находилась туристическая группа из 47 человек.

1вл гк

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