Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 7:29

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Новой Зеландии поручит расследование теракта в мечетях города Крайстчерч специальной королевской комиссии, заявила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Сегодня кабинет министров принял решение о том, что расследованием (теракта в Крайстчерче - ИФ) займется королевская комиссия", - заявила она.

"Очень важно добраться до истины в расследовании того, как был совершен теракт, и что можно было предпринять, чтобы это предотвратить, если это было возможно", - отметила Дж.Ардерн.

Главный подозреваемый в организации теракта в Крайстчерче предстанет перед судом 5 апреля. По словам премьер-министра, этот человек до совершения нападения не попадал в поле зрения властей.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

После нападения Дж.Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

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