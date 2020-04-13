Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 10:26

Лондон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заражений коронавирусом в Новой Зеландии и Австралии ежедневно идет на спад, однако власти обеих стран пока не спешат снимать действующие в связи со вспышкой COVID-19 ограничения, пишут в понедельник британские и австралийские СМИ.

Так, в Новой Зеландии в понедельник выявили 15 случаев заражения за сутки, это шестая часть от тех цифр, которые фиксировались в начале апреля. В общей сложности в стране 1064 выявленных случаев, пять человек скончались. В Австралии в понедельник подтвердили 33 заражения, примерно десятая часть от цифр две недели назад. Всего в Австралии зарегистрировали к настоящему моменту 6322 случая, 61 человек скончался.

Тем не менее, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что "слишком рано смягчать ограничения, несмотря на выпрямление кривой заражений".

"Сейчас время придерживаться курса, продолжать самоизоляцию и социальное дистанцирование. Это приносит замедление темпов прироста", - сказал он в телевизионном обращении.

Со своей стороны главный медик Австралии Брендан Мерфи заявил австралийской радиовещательной корпорации, что принимать решения касательно ограничений правительство сможет только в ближайшие недели.

В Австралии действуют жесткие ограничительные меры, направленные на сдерживание вспышки коронавируса. Надзор осуществляют с вертолетов, на улицах размещены полицейские КПП. За нарушение запрета на собрания в общественных местах действуют жесткие штрафы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что решение о продлении или снятии ограничительных мер и действующего режима национальной ЧС, который был объявлен в конце марта, будет приниматься 20 апреля.

"Цифры выявленных заражений могут быть невысоки, но это не означает, что мы уже победили этот вирус", - сказала Ардерн.

Также она объявила, что на следующей неделе ее правительство выпустит рекомендации, касающиеся экономической обстановки и перезапуска процессов.

"Мы осознаем необходимость запустить нашу экономику как можно скорее", - добавила она.

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