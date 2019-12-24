Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 8:39

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Поиски пропавших без вести после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд приостановлены, сообщает газета The New Zealand Herald со ссылкой на новозеландскую полицию.

Спасатели вели поисковые работы в прибрежной зоне и с воздуха, однако найти 17-летнюю австралийку Вайону Лэнгфорд и 40-летнего туристического гида из Новой Зеландии Хайдена Маршала-Инмэна. Однако обнаружить их так и не удалось.

В полиции проинформировали близких жертв о приостановке поисковой операции и отметили, что в случае поступления новой информации о возможном их местонахождении поиски возобновятся.

Накануне стало известно, что число жертв извержения вулкана выросло до 17 человек. В понедельник в больнице скончался один из пострадавших.

В момент извержения на острове находились 47 человек. В больницах все еще находятся 25 человек, пострадавших в результате извержения, девять из них - в критическом состоянии.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров в Новой Зеландии, он расположен в 270 км от города Окленд. Извержение на острове произошло 9 декабря.

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