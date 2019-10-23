Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 12:36

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Парламент Новой Зеландии поддержал проведение референдума о легализации эвтаназии, пишут в среду западные СМИ.

Решение поставить этот вопрос на открытое голосование поддержано 63 членами парламента, 57 - проголосовали против.

"Это эмоциональная тема. Это спорная тема ... но у нас должна быть смелость, чтобы позволить общественности принять участие в этом разговоре путем голосования!" - заявила член партии "Новая Зеландия прежде всего" Дженни Маркрофт.

В следующем году в Новой Зеландии пройдут выборы. К традиционным вопросам о предпочитаемой партии теперь добавятся темы двух референдумов: один - о легализации эвтаназии, а другой - о применении марихуаны в рекреационных целях.

Окончательное голосование для подтверждения референдума о легализации эвтаназии будет проведено в ноябре, но оно считается лишь формальностью.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн публично объявила, что поддерживает проведение реформы об эвтаназии и считает референдум единственным способом легализации процедуры.

В свою очередь, член Национальной партии Новой Зеландии Харете Хипанго назвала легализацию эвтаназии "отвратительным, невыносимым, а также опасным" решением.

Однако инициаторы принятия закона подчеркивают, что речь идет только о людях, у которых как минимум два врача диагностировали смертельную болезнь.

1ка ар

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