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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 18:17 14.09.2018 - 18:17

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что международное сообщество не должно допустить наступления второй "холодной войны", так как она никому не выгодна.

"Мы все испытаем негативные последствия в том случае, если начнется вторая холодная война", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Фонде "Наследие" в Вашингтоне.

По его словам, необходимо найти баланс между тем, чтобы придерживаться жесткой позиции в отношении России, но при этом вести с ней диалог. "Нам необходим контроль за вооружениями (в мире - ИФ) и политический диалог с Россией", - отметил генсек НАТО.

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