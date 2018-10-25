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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:57 25.10.2018 - 07:57

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие после окончания "холодной войны" военные учения НАТО Trident Juncture 2018 стартуют в четверг на территории Норвегии.

Маневры будут проходить на территории Норвегии и близ ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

В масштабных учениях примут участие сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Всего к учениям подключат более 45 тыс. военнослужащих, 130 военных самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц техники.

Ранее сообщалось, что берегам Норвегии уже подошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", а также универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции "Дисмюд" (типа "Мистраль") и французские фрегаты "Бретань" и "Латуш Тревиль", которые также примут участие в учениях.

Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями Trident Juncture 2018, об этом в среду сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал НАТО за то, что учения альянса проходят все ближе к российским границам.

Ранее в октябре замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что в иностранном ведомстве России не считают учения Trident Juncture антироссийскими, подчеркнув, что для МИД это просто "самые крупные натовские учения".

Впервые ежегодные учения НАТО Trident Juncture проводились в ноябре 2014 года.

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