Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 11:48

Берлин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.

Ансамбль должен быт принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.

Решение об отказе во въезде приняли в МИД и министерстве обороны Норвегии. В сообщениях отмечается, что причиной стало то, что для получения визы членам ансамбля нужно было сдать отпечатки пальцев, однако в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

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