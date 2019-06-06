Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Памятные торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии состоятся в четверг во Франции.

Утром в коммуне Вер-сюр-Мер президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Тереза Мэй заложат первый камень на месте, где будет возведен мемориальный комплекс в память о британских военнослужащих, погибших в Нормандии во время Второй мировой войны.

Затем французский лидер вместе с президентом США Дональдом Трампом отправятся на американское кладбище, расположенное в коммуне Кольвиль-сюр-Мер. В этих мероприятиях, как ожидается, примут участие около 12 тыс. человек.

Позже у лидеров намечены переговоры, который должны начаться в 13:30 по местному времени, и совместный обед. Согласно сообщению Елисейского дворца, на встрече главы государств обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, безопасностью, ситуацию на Ближнем Востоке, торговлю, иранскую тематику и подготовку грядущей встречи стран "группы семи".

После этого Макрон отправится на церемонию на пляж Омаха-Бич, который был одним из основных районов высадки силы союзников. Там он наградит пять американских ветеранов Орденом Почётного легиона, который является одной из высших наград Франции.

Ожидается, что основная часть памятных мероприятий пройдет позже в среду в районе Джуно-Бич, на который также высаживались союзники в ходе операции "Нептун" 6 июня 1944 года. Однако Макрон в ней участия не примет. Поэтому церемония пройдет под руководством премьера Франции Эдуара Филиппа. Большинство иностранных лидеров также отказались от участия в этом мероприятии. На нем будут присутствовать премьер Канады Джастин Трюдо и его бельгийский коллега Шарль Мишель.

Россию на торжествах в Нормандии будет представлять дипломат посольства в Париже. "Представитель посольства. По содержанию, по форме приглашение не предусматривало рассмотрения вопроса о направлении официальной делегации из Москвы", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос об уровне представительства РФ на этом мероприятии по просьбе "Интерфакса" в среду.

До этого в Елисейском дворце "Интерфаксу" сообщали, что церемония в Нормандии будет проходить 6 июня не на уровне глав государств. "Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдёт под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - заявили в Елисейском дворце.

Ранее президент Франции подвергся критике из-за решения не участвовать лично в этих мероприятиях. Его раскритиковали как французские политики, так и ветераны. Например, 87-летний бывший государственный секретарь Франции по делам ветеранов Луи Мександо сказал: "Мы надеялись, что Франция должным образом почтит память десятков тысяч участников высадки союзников".

В Елисейском дворце указали, что Макрон никоим образом не хочет преуменьшать значимость этой годовщины. При этом там отметили, что глава государства участвует обычно в мероприятиях по случаю таких юбилейных годовщин, как 60-летие или 70-летие.

Между тем, критики считают, что президент Франции в данном случае должен был сделать исключение и принять более активное участие в церемониях, поскольку все ветераны уже находятся уже в преклонных годах и неясно, смогут ли они участвовать в памятных мероприятиях через пять лет.

Накануне в британском Портсмуте состоялась крупная церемония, приуроченная к 75-летию высадки в Нормандии. На ней присутствовали главы государств и правительств 16 стран, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Нидерландов, Чехии, Словакии.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

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