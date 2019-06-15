Этот контент был опубликован 15 июня 2019 г. 21:00

Париж. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Первая после произошедшего около двух месяцев назад пожара месса прошла в субботу вечером в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает местное телевидение.

Месса продлилась чуть более 45 минут в одном из приделов собора. На ней присутствовало около 30 человек, включая архиепископа Парижского Мишель Опети. Все присутствующие из соображений безопасности были в касках.

Доступ в собор после сильного пожара был закрыт, но в случае с этой мессой было решено сделать исключение и допустить в один из приделов небольшую группу людей.

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