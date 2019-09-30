Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 15:58

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководство КНДР при нынешних обстоятельствах не хочет отказываться от ядерных вооружений, заявил в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон) бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"(Северная Корея - ИФ) не приняла стратегического решения отказаться от ядерного оружия. Я думаю, все наоборот. Стратегическое решение (лидера КНДР - ИФ) Ким Чен Ына - сделать все возможное, чтобы он смог сохранить ядерный потенциал", - цитирует Болтона издание The Washington Post.

Кроме этого, по словам Болтона, испытания КНДР ракет малой дальности являются нарушением санкционных резолюций ООН, а отсутствие соответствующей реакции со стороны Вашингтона демонстрирует всеми миру тот факт, что США не волнует соблюдение санкций ООН.

Также Болтон заявил, что власти Северной Кореи рады его отставке. Однако, уточнил экс-советник, зато теперь он может говорить о северокорейской проблеме "без прикрас".

Ранее в сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона.

Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам, в частности, по Северной Корее. По словам американского лидера, для переговоров с КНДР, возможно, следует применить "новый метод".

Позднее агентство Associated Press сообщало, что в Северной Корее остались довольны заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности применения нового подхода для переговоров с Пхеньяном. Так, представитель северокорейского МИД Ким Мён Гиль в своем заявлении приветствовал такое стремление Трампа, равно как и увольнение Болтона.

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