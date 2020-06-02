Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 19:28

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Нью-Йорка за понедельник арестовала порядка 700 участников беспорядков, сообщает во вторник CNN со ссылкой на заявление пресс-службы департамента полиции.

Кроме того, полдюжины полицейских получили ранения в ходе протестов и погромов, также повреждены несколько полицейских автомобилей.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели.

Комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

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