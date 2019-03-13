Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 18:30

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Прокуратура нью-йоркского Манхеттена выдвинула обвинения против бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта спустя некоторое время после оглашения судом Вашингтона его приговора по другому делу, передает в среду американский канал CNBC.

Обвинения по 16 пунктам огласил окружной судья Сайрус Вэнс. Речь идет об участии в сговоре, фальсификации деловой документации и мошенничества.

Представитель П.Манафорта не ответил на запрос CNBC о комментарии.

Незадолго до этого в среду судья Эми Берман Джексон в Вашингтоне приговорила П.Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы (43 месяца) за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти $6 млн в качестве возмещения ущерба.

На прошлой неделе другой суд - в штате Вирджиния - приговорил П.Манафорта к почти четырем годам заключения (47 месяцам) по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также П.Манафорт обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.

Таким образом, к настоящему моменту П.Манафорта приговорили в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения.

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