В Нью-Йорке найдены пять человек с ножевыми ранениями, один человек арестован
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Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Пять человек с ножевыми ранениями обнаружены в одном из центров по дневному уходу в Нью-Йорке, сообщает в пятницу интернет-портал британской газеты "Дейли миррор".
По данным издания, среди пострадавших есть новорожденные дети. О том, насколько серьезны ранения, не сообщается.
Полиция в связи с данным инцидентом уже арестовала одну женщину. Под надзором полиции она доставлена в больницу, так как сама была обнаружена в подвале здания с ножом и изрезанными запястьями.
1кю ар
Интерфакс