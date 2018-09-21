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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 12:09 21.09.2018 - 12:09

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Пять человек с ножевыми ранениями обнаружены в одном из центров по дневному уходу в Нью-Йорке, сообщает в пятницу интернет-портал британской газеты "Дейли миррор".

По данным издания, среди пострадавших есть новорожденные дети. О том, насколько серьезны ранения, не сообщается.

Полиция в связи с данным инцидентом уже арестовала одну женщину. Под надзором полиции она доставлена в больницу, так как сама была обнаружена в подвале здания с ножом и изрезанными запястьями.

1кю ар

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