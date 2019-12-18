Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 3:16

Нью-Йорк. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Массовая демонстрация в поддержку объявления импичмента президенту США Дональду Трампу прошла в Нью-Йорке вечером во вторник, сообщают СМИ с места событий.

Организаторы акции рассказали журналистам, что планировали собрать на демонстрацию тысячи человек. По их словам, ожидается, что с требованием импичмента президенту будут проведены около 6 тыс. мероприятий различного рода в масштабах всей страны.

Демонстранты несли лозунги: "Импичмент президенту!", "Трамп не стоит выше закона!", "Поднимемся и будем противостоять" и другие подобного рода.

Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по импичменту президенту США Трампу пройдет в среду, 18 декабря.

"Завтра (в среду) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что никто из членов Конгресса США не пришел специально, чтобы объявить импичмент президенту. Но каждый законодатель давал клятву "поддерживать и защищать Конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних".

"Эта клятва делает нас хранителями Конституции. Если мы не будем действовать, то нарушим свой долг", - подчеркивает спикер нижней палаты Конгресса в своем сообщении.

По ее мнению, "факты ясно показали, что президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной, политической выгоды и что он препятствовал Конгрессу".

"Когда палата представителей соберется завтра утром для голосования по импичменту, я настоятельно призываю каждого из вас присоединиться ко мне. Наши избиратели рассчитывают на то, что мы будем уважать Конституцию и защищать нашу демократию...", - говорится в обращении Пелоси.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти процедура импичмента переносится в верхнюю палату Конгресса - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В свою очередь, как сообщалось, Трамп в своем письме к Пелоси призвал прекратить процедуру импичмента, а также обвинил демократов в "беспрецедентном и неконституционном превышении полномочий".

"Я пишу, чтобы очень твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента, который начали демократы в палате представителей. Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов", - говорится в письме Трампа, опубликованном американскими СМИ.

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