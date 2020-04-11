Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 22:12

*** Губернатор пока не знает, когда штат вернется к нормальной жизни

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что видит определенные признаки стабилизации ситуации с коронавирусом COVID-19, однако предупредил, что пока невозможно предсказать, когда можно будет вернуться к нормальной жизни.

"Все хотят услышать, когда все это закончится - через две, три или четыре недели? И есть ли какая-то дата, которую я мог бы вам объявить", - сказал он американским журналистам. При этом Куомо пояснил, что не может назвать точную дату, потому что не знает ее, а при вступлении в должность клялся, что не будет врать согражданам.

Губернатор констатировал, что количество ежедневных летальных исходов, связанных с коронавирусом, стабилизировалось. Так, за последние сутки скончались 783 пациента. Приблизительно такие же показатели были и в предыдущие два дня.

"На сей раз рекордно высоких цифр нет. И мы можем сказать, что есть признаки стабилизации. Однако эти цифры все равно вызывают ужас", - сказал Куомо.

Штат Нью-Йорк стал эпицентром распространения COVID-19 в США. В нем выявили более 170 тыс. случаев заражения. В одном только городе Нью-Йорке насчитывается 94 тыс. заболевших и 6 тыс. скончавшихся пациентов.

Губернатор вместе с тем отметил, что количество госпитализаций и число людей, нуждающихся в интенсивной терапии, снижаются.

1во см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!