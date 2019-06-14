Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 10:50

Дубай. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш назвал опасной эскалацией инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе.

"Атака на танкеры в Оманском заливе...вызывает обеспокоенность и представляет собой опасную эскалацию", - написал он в Twitter.

Также Гаргаш осудил недавнюю атаку повстанцев-хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии, в результате которой пострадали 26 человек.

Министр призвал мировое сообщество к действиям по поддержанию мира и безопасности в Ближневосточном регионе.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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