Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 20:25

Дубай. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В министерстве здравоохранения и профилактики Объединённых Арабских Эмиратов заявили о эффективности принятой в стране системы тестирования в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает в пятницу местная газета "Khaleej Times".

Для раннего выявления случаев заболевания в ОАЭ открыли 14 мобильных лабораторий для тестирования жителей на наличие COVID-19.

Как заявляют в министерстве, тестирование в таких лабораториях ежедневно могут проходить до 7,1 тыс. человек. При этом тест занимает не более пяти минут.

Местные СМИ отмечают, что приоритет среди желающих пройти проверку отдается тем, кто обнаружил у себя симптомы COVID-19, а также тем, кто относится к группе риска: пожилым людям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто контактировал с инфицированными. Для этих категорий подданных тест будет бесплатным. Если же житель ОАЭ без очевидных показаний, по собственному желанию захочет пройти тест - он будет платным (около $100), страховка его не покрывает.

Всего в ОАЭ с начала вспышки коронавируса было проведено более 24 тыс. тестов.

В пятницу министерство здравоохранения и профилактики объявило о 477 новых случаях заражения коронавирусом, 93 пациента вылечились.

Между тем, в ОАЭ начались клинические испытания плазменной терапии для лечения COVID-19.

1ка ар

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