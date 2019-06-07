Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 19:23

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в пятницу выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова в России.

"Задержание журналиста Ивана Голунова из "Медузы" в России по подозрению в "продаже наркотиков" вызывает обеспокоенность. Голунов известен своими расследованиями коррупции и преступной деятельности. Власти должны гарантировать (проведение - ИФ) прозрачного расследования в полном соответствии нормам права", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере бюро.

Иван Голунов, как сообщили в столичной полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедроном массой около 4 граммов.

Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

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