Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 12:41

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во вторник выразили озабоченность в связи с обстрелом близ Донецка, под который попали журналисты российского телеканала ВГТРК.

"Мы обеспокоены сообщениями о стрельбе по российской съемочной группе ВГТРК 20 апреля в населенном пункте Спартак - к северу от Донецка в районе, который не находится под контролем украинских властей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ОБСЕ.

При этом в ОБСЕ подчеркнули, что "безопасность журналистов должна обеспечиваться всегда и в любое время".

Съёмочная группа ВГТРК в минувшую субботу попала под обстрел в населенном пункте Спартак под Донецком. Члены съемочной группы не пострадали.

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