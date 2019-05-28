Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 19:17

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир во вторник осудил нападение на журналиста "России 24" Ивана Литомина со стороны хакасского политика Сергея Зайцева.

"Я осуждаю нападение на корреспондента "России 24" Ивана Литомина, которое произошла во время интервью с главой местной власти в сибирском регионе Хакассия", - написал Дезир в своем Twitter.

По словам представителя ОБСЕ, "журналисты должны работать в безопасности и без оказания на них давления, без запугивания или физического насилия".

22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в районную администрацию для подготовки репортажа. Корреспондент Иван Литомин спросил главу Ширинского района Хакасии Сергия Зайцева, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Вместо ответа чиновник напал на корреспондента и повалил его на пол.

Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Уголовное дело на чиновника завели по статье о воспрепятствовании работе журналиста.

1тэ ар

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