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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 16:13 25.06.2018 - 16:13

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - На прошедших в Турции выборах у избирателей был реальный выбор, однако условия для предвыборных кампаний кандидатов были неравными, говорится в понедельник в сообщении ОБСЕ.

"На досрочных выборах президента и парламента 24 июня у избирателей был реальный выбор, несмотря на недостаточные условия для участников для борьбы на равных условиях", - говорится в заявлении международных наблюдателей, опубликованном ОБСЕ.

В своем предварительном заключении наблюдатели отмечают, что "у действующего президента и его партии было значительное преимущество, также отраженное в повышенном освещении связанными с правительством государственными и частными СМИ".

Наблюдатели отметили, что режим чрезвычайного положения в Турции повлиял на свободу собраний и свободу выражения мнений. В то же время, граждане Турции продемонстрировали свою приверженность демократии, участвуя в предвыборных митингах, отметили в ОБСЕ.

"Ограничения, которые мы наблюдали в отношении основных свобод, оказали влияние на эти выборы. Я надеюсь, что Турция как можно скорее устранит эти ограничения", - заявил специальный координатор ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.

"Я ожидал большего сотрудничества со стороны турецких властей в такой важной миссии по наблюдению за выборами", - добавил он.

Глава делегации ПАСЕ на выборах в Турции Олена Сотник отметила высокую явку на выборы.

"Наша делегация приветствует высокую явку избирателей, что свидетельствует о желании граждан Турции выразить свою волю, и об их осведомленности, что эти выборы имеют ключевой характер", - приводит сайт ОБСЕ слова О.Сотник.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Р.Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.

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