Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:09 19.10.2018 - 16:09

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал российские власти обеспечить безопасность журналистов "Новой газеты", а также привлечь к ответственности причастных к угрозам в адрес редакции.

"Угрозы в адрес работников СМИ полностью неприемлемы, так как они подрывают независимую и расследовательскую журналистику, сеют страх и оказывают влияние на свободу самовыражения и свободу распространения информации", - говорится в заявлении А.Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Я сожалею в связи с недавними угрозами смерти в отношении работников "Новой газеты" и призываю власти обеспечить безопасность журналистов и привлечь к ответственности виновных", - добавил он.

Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что редакция "Новой газеты" обратилась в полицию в связи с угрозами, поступающими в адрес журналистов издания. Полиция уже проводит проверку.

"Два дня подряд к зданию редакции приходят венки с угрозами в адрес одного из наших новых сотрудников, который еще даже к работе не приступил. Вчера - венок, сегодня - венок и отрезанная баранья голова, с угрозами", - рассказал Д.Муратов в четверг. По его словам, "речь идет об огромной провокации, которая ведется в сети людьми, которые, как мы считаем предварительно, приближены к так называемым интернет-троллям".

Председатель редакционного совета считает, что таким образом искусственно "производится ненависть", которая направлена на редакцию и ее журналистов, а "недвусмысленные символы с похоронными венками и отрезанной головой не читаются иначе, как угроза смерти".

Мотивом данной информационной кампании, по мнению Д.Муратова, является попытка предотвратить публикацию новых материалов издания. "Мы этим предположением поделились с правоохранительными органами, естественно, написав соответствующее заявление, и в редакции проводятся активные мероприятия различных силовых структур", - сказал Д.Муратов.

***/ 1мм эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер