Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:26 26.06.2018 - 12:26

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с отказом властей Украины во въезде на территорию этой страны журналисту Евгению Примакову и собкору телеканала RT в Израиле Поле Слиер.

"Я сожалею, что работающим на российские СМИ журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер, по поступающим сообщениям, отказано во въезде на Украину", - заявил во вторник А.Дезир.

"Я вновь подчеркиваю, что все государства-члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов по региону", - отметил представитель ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Е.Примаков и П.Слиер, которых не пустили на Украину, направлялись на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

1ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line