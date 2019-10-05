Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 18:08

Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Тюремный приговор, вынесенный в России блогеру Владиславу Синице, чрезмерно жесткий, заявил в субботу представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я обеспокоен непропорционально жестким приговором по делу Владислава Синицы", - говорится в заявлении Дезира.

"Даже в тех случаях, когда допустимо ограничение свободы выражения своего мнения, международные стандарты предусматривают применение принципа пропорциональности. Пять лет тюрьмы за публикацию "твита", пусть и достойного осуждения, - это непропорциональное наказание. Я призываю власти внимательно пересмотреть приговор по делу блогера", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил без изменений приговор Синице.

Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил Синицу к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" посредством публикации в "Твиттере" "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Синица был задержан на несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа, 5 августа суд санкционировал его арест.

Позднее Следственный комитет сообщил, что призыв Синицы к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов был подтверждён в рамках судебной психолог-лингвистической экспертизы.

1во пч

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