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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 14:33 19.03.2018 - 14:33

Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Неучастие одного из кандидатов в предвыборных дебатах повлекло за собой отсутствие равных условий в период избирательной компании у других претендентов на пост президента РФ, заявил координатор специальной краткосрочной миссии ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

"Мы наблюдали за многими выборами и заметили, что не было ни одной такой кампании, где кандидаты проходили бы одни и те же дебаты, интервью и телевизионные шоу", - сказал М.Линк на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в предвыборной гонке был "явно действующий лидер", но он не участвовал в дебатах и "у них (кандидатов) не было равных условий".

В свою очередь, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ Ян Петерсон добавил, что "нет никаких сомнений, что возможности для дебатов были, но один кандидат в них не участвовал".

"Мы не можем объединять предвыборную агитацию и обычную политическую жизнь. Можно ли назвать такие условия равноправными?" - сказал Я.Петерсон.

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