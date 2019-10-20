Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 17:00

Стамбул. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой корабль Ocean Freedom, который везет на своем борту два бывших патрульных катера Службы береговой охраны США для Украины, в воскресенье зашел в Черное море, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через Босфор.

Ожидается, что уже в понедельник американский грузовой корабль прибудет в порт Одессы.

На верхней палубе корабля размещены списанные патрульные корабли Службы береговой охраны США Drummond и Cushin постройки 80-х годов прошлого века, переименованные в "Славянск" и "Старобильск" соответственно.

Они проданы Соединенными Штатами Украине в рамках программы продажи иностранным государствам неиспользуемых избытков оборонной техники и имущества Службы береговой охраны США.

Официальная церемония передачи Украине боевых катеров состоялась еще 27 сентября в американском городе Балтимор в присутствии бывшего украинского президента Петра Порошенко. Тогда он заявил, что катера станут "еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами", а также "помогут защищать Украину от российской агрессии".

По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн. Катера оснащены 25-мм пушкой и двумя пулеметами.

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