Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 16:05

Париж. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что за применением в 2017 году химического оружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска, говорится в опубликованном в среду докладе организации.

"Группа по расследованию и установлению фактов пришла к выводу, что есть веские основания считать, что лица, применившие зарин в качестве химического оружия в Латамне 24 и 30 марта 2017 года, а также хлор в качестве химического оружия 25 марта 2017 года, - это военные из ВВС Сирии", - говорится в докладе.

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