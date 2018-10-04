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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:45 04.10.2018 - 16:45

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В руководстве ОЗХО уделяют пристальное внимание обеспечению кибербезопасности и приняли меры по дополнительной защите от хакеров, говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

"Гендиректор ОЗХО сегодня был проинформирован сотрудниками МИД Нидерландов о предотвращенной кибератаке против Организации", - отмечается в документе.

В нем говорится, что именно Нидерланды, на территории которых располагается штаб-квартира ОЗХО, несут ответственность за обеспечение безопасности организации.

"ОЗХО очень серьезно относится в теме обеспечения безопасности своих сетей. С начала 2018 года Организация наблюдает учащение деятельности, связанной с кибератаками. Гендиректор проинформировал страны-члены ОЗХО об этой деятельности, а Технический секретариат ОЗХО принял меры, нацеленные на то, чтобы минимизировать воздействие (хакеров - ИФ)", - отмечается в заявлении.

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