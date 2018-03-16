В ОЗХО начали проверку информации о нервно-паралитическом веществе группы "Новичок" - пресс-релиз
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***ОЗХО предложила помощь Лондону в расследовании инцидента
Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты ОЗХО приступили к исследованию данных о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок", которым согласно утверждениям Лондона, отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в пресс-релизе организации.
"Эксперты ОЗХО в настоящий момент проверяют научную и техническую информацию, которая доступна для технического секретариата", - отмечается в заявлении.
"Что касается таких химических веществ, в открытых источниках очень мало информации", - уточняется в пресс-релизе.
В то же время в заявлении отмечается, что ни одна из стран, подписавших Конвенцию о запрещении химического оружия, не задекларировала вещества группы "Новичок".
В пресс-релизе также говорится, что ОЗХО предложила Великобритании техническую помощь в расследовании обстоятельств предполагаемого применения нервно-паралитического вещества программы "Новичок", и что ОЗХО вскоре ожидает "некоторых действий" в этом направлении.
На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения.
аю ар
Интерфакс