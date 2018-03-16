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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 14:51 16.03.2018 - 14:51

***ОЗХО предложила помощь Лондону в расследовании инцидента

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты ОЗХО приступили к исследованию данных о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок", которым согласно утверждениям Лондона, отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в пресс-релизе организации.

"Эксперты ОЗХО в настоящий момент проверяют научную и техническую информацию, которая доступна для технического секретариата", - отмечается в заявлении.

"Что касается таких химических веществ, в открытых источниках очень мало информации", - уточняется в пресс-релизе.

В то же время в заявлении отмечается, что ни одна из стран, подписавших Конвенцию о запрещении химического оружия, не задекларировала вещества группы "Новичок".

В пресс-релизе также говорится, что ОЗХО предложила Великобритании техническую помощь в расследовании обстоятельств предполагаемого применения нервно-паралитического вещества программы "Новичок", и что ОЗХО вскоре ожидает "некоторых действий" в этом направлении.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения.

аю ар

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