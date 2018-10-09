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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 8:02 09.10.2018 - 08:02

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В Гааге во вторник открывается 89-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату ОЗХО права определять виновных в применении химического оружия.

Сессия Исполнительного совета ОЗХО продлится до 12 октября.

Окончательное решение по вопросу расширения полномочий организации и наделения ее атрибутивной функцией планируется принять в ноябре на генконференции ОЗХО.

27 июня этого года в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

Ряд западных стран по инициативе Великобритании продолжают добиваться наделения техсекретариата ОЗХО правом определять виновных в применении химического оружия. Однако Россия выступает категорически против наделения техсекретариата организации подобными функциями, считая, что это является прерогативой СБ ООН.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве, что открывающаяся 9 октября в Гааге сессия исполнительного совета ОЗХО, видимо, будет использована рядом стран для того, чтобы извратить содержание Конвенции о запрещении химоружия и превратить технический секретариат в "некий карающий орган".

"Насчет того, что буквально завтра открывается сессия исполнительного совета ОЗХО, ну, наверное, это будет использовано теми странами, которые хотят извратить содержание Конвенции о запрещении химического оружия и превратить ее технический секретариат в некий карающий орган, подрывая тем самым и международное право, и, в частности, прерогативы СБ ООН", - подчеркнул С.Лавров.

Российские власти также связывают последние обвинения Запада в адрес ГРУ в хакерстве с предстоящей сессией исполкома ОЗХО.

Так, постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявлял, что раздуваемая на Западе шумиха вокруг заявлений о предполагаемой ответственности России за "кибератаку на ОЗХО" связана с решением НАТО о создании кибервойск и предстоящей 9 октября сессией ОЗХО.

"... 9 октября в вышеупомянутой Гааге открывается очередная сессия Исполнительного совета ОЗХО. На повестке дня - вопрос, который западные страны сумели продавить путем тщательной обработки целого ряда стран, включая те, которым до Гааги и проблем ОЗХО довольно далеко, - о придании сугубо технической организации ОЗХО атрибутивного механизма, то есть механизма определения ответственных за те или иные инциденты или, не дай Бог, случаи применения химического оружия. На следующей неделе уже в практической плоскости будет обсуждаться решение о выделении под это соответствующего финансирования", - пояснил постпред.

В четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на ОЗХО. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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