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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:52 13.06.2018 - 17:52

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Миссия по установлению фактов применения химоружия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в сирийской провинции Хама в марте прошлого года "с большой долей вероятности" были использованы хлорин и зарин, говорится в сообщении ОЗХО, распространенном в среду на официальном сайте организации.

"Выводы, относящиеся к инцидентам 24 и 25 марта, основаны на показаниях свидетелей, эпидемиологическом анализе и исследованиях проб. Сбор материала, допросы свидетелей и анализ проб вынудили потратить довольно большое количество времени (для подтверждения факта использования химоружия - ИФ)", - отмечается в документе.

При этом в ОЗХО призвали международное сообщество принять ответные действия на применение химоружие в Сирии. Доклад также был передан в Совет Безопасности ООН.

"Подтвержденные случаи использования хлорина и зарина вызывают сильную обеспокоенность, являются причиной беспокойства для всего международного сообщества. Очень важно, чтобы сообщество приняло ясную и твердую позицию относительно продолжительного применения подобного бесчеловечного оружия. Серьезное решение требуется для того, чтобы обеспечить эффективность Конвенции о запрещении химоружия как постоянного препятствия на пути применения химического оружия", - заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Речь идет об инцидентах 24 и 25 марта 2017 года в Эль-Латамна (провинция Хама) в Сирии.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия.

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