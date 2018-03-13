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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:53 13.03.2018 - 11:53

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Виновные в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании должны быть привлечены к ответственности, заявил во вторник гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

"Необходимо привлечь к ответственности тех, кто причастен к отравлению тайного агента", - цитирует телеканал "Скай-ньюс" А.Узюмджю.

По его словам, "серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что химические вещества используются для того, чтобы навредить людям".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила: "Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием "Новичок".

Она также отметила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением С.Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по этому веществу.

вл во бп

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