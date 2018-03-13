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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:19 13.03.2018 - 14:19

(расширенная версия сообщения от 13:53 мск, приводится слова постпреда Британии в ОЗХО)

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Виновные в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании должны быть привлечены к ответственности, заявил во вторник гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

"Необходимо привлечь к ответственности тех, кто причастен к отравлению тайного агента", - цитирует телеканал "Скай-ньюс" А.Узюмджю.

По его словам, "серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что химические вещества используются для того, чтобы навредить людям".

Постпред Британии при организации Питер Уилсон, со своей стороны, отметил, что Россия, вероятно, причастна к использованию химического вещества.

"Решительный вывод заключается в том, что Россия, являющаяся государством-участником Конвенции о запрещении химического оружия, предположительно, причастна к использованию химического оружия, будь то неспособность контролировать свои собственные вещества или специальное (применение - ИФ)", - говорится в "Твиттере" П.Уилсона.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила: "Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием "Новичок".

Она также отметила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением С.Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по этому веществу.

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