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Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Участники спецсессии ОЗХО проголосовали в поддержку проекта решения Великобритании о расширении мандата ОЗХО, сообщает в среду в Twitter постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон.

По его данным, 82 страны проголосовали за расширение полномочий ОЗХО в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия, 24 проголосовали против.

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Интерфакс