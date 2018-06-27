В ОЗХО проголосовали за британский проект, дающий организации право устанавливать виновных в химатаках - британский постпред

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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 16:09 27.06.2018 - 16:09

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Участники спецсессии ОЗХО проголосовали в поддержку проекта решения Великобритании о расширении мандата ОЗХО, сообщает в среду в Twitter постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон. По его данным, 82 страны проголосовали за расширение полномочий ОЗХО в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия, 24 проголосовали против. Последует 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс